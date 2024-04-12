نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولا رئيس نادي ولا لجنة كرة.. تصريح مثير من نجم الأهلي المخضرم بسبب غرور كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا صعبا وثمينا أمام منافسه زد اف سي، بهدف دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف فوز المارد الأحمر، المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.

- طه إسماعيل يهاجم كولر

وأكد طه إسماعيل نجم ومدرب الأهلي الأسبق عبر أون تايم سبورتس:" كولر لا يسمح بتدخل أي فرد في عمله سواء من الجهاز الفني في أي شئ وأصبح له صلاحية مطلقة في الأهلي".

وتابع:" كولر أصبح يدير الكورة ولا يوجد رئيس نادي ولا لجنة كورة ولا أي حاجة وده مش مظبوط، آه بديله الحرية بس بحدود معينة".

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن مباريات الجولة العاشرة والمؤجلة من دوري نايل.