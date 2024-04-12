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أحمد جودة - القاهرة - قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار الفريق في معسكره المغلق بالإسكندرية والذي يستعد من خلاله لمباراته المؤجلة من الجولة العاشرة والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا كليوباترا والمقرر إقامتها في الرابعة عصر بعد غدا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يواصل معسكره ببرج العرب استعدادًا لسيراميكا كليوباترا بالدوري

وتشهد المباراة المقبلة عودة اللاعب كريم العراقي بعد انتهاء إيقافه،حيث يغيب عن هذه المباراة اللاعب حسين السيد والذي تعرض للطرد خلال مباراة أمس أمام فيوتشر والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف.

خسر المصري أمام فيوتشر في المباراة التي جمعت بينهم أمس الخميس بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المصري 23 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 هدفًا آخر.