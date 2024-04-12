نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة من داخل الأهلي.. ما السبب وراء عزوف الجماهير عن حضور المباريات؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مؤمن الجندي، عن سبب عزوف جماهير النادي الأهلي في مباريات الفريق الأخيرة ببطولة الدوري المصري خاصة مباراتي إنبي وزد.

وقال رئيس القسم الرياضي بموقع جريدة دوت الخليج في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد: "لا يوجد سبب خفي، كل الأمر أن موعد المباراتين لا يتماشى مع الجماهير".

الجندي: لا توجد أزمة بين إدارة الأهلي والجماهير

وتعادل الأهلي مع إنبي إيجابيًا ثم حقق فوزًا قاتلًا على زد في اللحظات الأخيرة بهدف لوسام أبو علي.

وأضاف: "من داخل الأهلي لا توجد أي أزمات مع جمهور الفريق، رغم تصريحات البعض".

وأكمل: "مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك ستشهد حضورًا جماهيرًا من جانب جمهور المارد الأحمر".

واختتم: "كنت أتمنى عدم إقامة مباريات في أسبوع عيد الفطر المبارك، ولكن اختناق جدول الدوري هو الذي دفع لجنة المسابقات إلى ذلك القرار".