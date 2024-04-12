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أحمد جودة - القاهرة - علق كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على مستوى جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق قبل مواجهة مايوركا، غدا السبت، في الدوري الإسباني.

أنشيلوتي: أحذر من هذا الثلاثي قبل مواجهات إياب ربع نهائي دوري الأبطال

وقال أنشيلوتي قبل مواجهة مايوركا "لقد تراجع معدل بيلينجهام التهديفي، ولكنه سجل 20 هدفا، وهو ما كان مفاجأة".

وأضاف "بيلينجهام يؤدي المطلوب منه فهو لاعب خط وسط، لكنه يظهر بشكل مميز، ويحتاج فقط لهز الشباك في الوقت الحالي".

وسئل مدرب ريال مدريد عن تراجع مستوى جود بيلينجهام وكيليان مبابي وهالاند في ذهاب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ليرد "تحلوا بالهدوء، ربما لم يقدم الثلاثي أفضل مستوى في جولة الذهاب، لكن هناك مباريات أخرى قادمة".

وأتم "ولكن احذروا هذا الثلاثي، عندما لا يقدموا أداء جيدا".