نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى لكارلو أنشيلوتي.. نجم ريال مدريد يغيب عن التدريبات للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات ريال مدريد غياب لاعبه البرازيلي رودريجو جوس، والذي قد تعرض لضربة منعته من إجراء التدريبات الأخيرة قبل مواجهة ريال مايوركا.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا في إطار مباريات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن نجم ريال مدريد تعرض لضربة وامتنع عن المشاركة في تدريبات الفريق، لكنها من الممكن ألا تمنعه عن اللعب أمام ريال مايوركا في الليجا.

وأضافت "كارلو أنشيلوتي سيحاول عدم الدفع باللاعب غدًا وذلك خوفًا عليه من التعرض للإجهاد، وذلك من أجل تجهيزه لمباراة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الميرنجي قد تعادل إيجابيًا 3-3 مع مانشستر سيتي بمباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.