نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: الهزيمة أمام أتالانتا بثلاثية انتكاسة كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول هزيمة فريقه القاسية أمام ضيفه أتالانتا ببطولة الدوري الأوروبي بـ "الانتكاسة الكبيرة".

كلوب غاضب عقب خسارة ليفربول

وقال كلوب عقب المباراة "لقد كانت مباراة سيئة حقا، بدأنا بشكل جيد حقا ثم لم نستمر على نفس النهج. فقدنا السيطرة نسبيا. لقد كان الأمر غريبا بالفعل ولكن من حيث كرة القدم كان الأمر عبارة عن انضباط تكتيكي".

وأضاف "كانت هناك فرصة كبيرة لداروين نونيز ثم لم يحالف الحظ هارفي، في الوقت الذي هز فيه لاعبو أتالانتا الشباك".

وأتم "ما نحن فيه، ربما يكون انتكاسة كبيرة بالنسبة لنا من حيث الأداء، لذا ينبغي أن نلعب في اللقاءات القادمة بشكل أفضل".

ويستضيف ليفربول فريق كريستال بالاس في المرحلة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية عقب تعادله 2 /2 مع مضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الماضية.