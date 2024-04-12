بيب جوارديولا يتحدث عن إصابة فودين قبل مواجهة لوتون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن طموحاته مع الفريق خلال مشواره المحلي في البريميرليج قبل مواجهة نظيره لوتون غدا، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البطولة.

- تصريحات جوارديولا قبل مواجهة لوتون

وأكد مدرب السيتي خلال مؤتمره الصحفي:" موقف فيل فودين النهائي لم يتحدد بعد ومشاركته غدا غير معروفة حتى الآن".

وتابع:" رودري كان يحتاج لقسط من الراحة بعد الفترة الأخيرة وسأمنحها له، رغم أن موقفنا في الدوري الإنجليزي لا يحتمل خسارة أي نقطه".

وواصل عن هالاند:" كان عليه رقابة كبيرة أمام ريال مدريد ولكن تمكنا من إحراز 3 أهداف وايدرسون سيكون الحارس الأساسي في لقاء الإياب".

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بعد الفوز في 21 لقاء والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات.

