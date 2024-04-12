نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص دوت الخليج الرياضي.. تعرف على حكام قمة الزمالك والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد القاهرة الدولي يوم الاثنين المقبل قمة الزمالك والأهلي المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري النيل المصري الممتاز في السابعة مساءا في مباراة يترقبها عشاق الكرة المصرية والعربية.

ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة حيث يحاول الأهلي الاقتراب من الصدارة بعد إبتعاده بسبب كثرة التأجيلات بينما يسعى الزمالك لتعويض فارق النقاط مع بقية الفرق التي تسبقه بجدول الترتيب العام.

وعلمت مصادرنا بـ "دوت الخليج الرياضي" أن لجنة الحكام الرئيسية إستقرت على إختيار الدولي إبراهيم نورالدين لإدارة مباراة القمة تحكيميا ويعاونه كلا من هاني عبدالفتاح مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني ومحمود ناجي حكما رابعا ومحمد عادل حكما للفيديو.

ويحتل الأهلي حاليا المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضها الفريق بينما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن.

وكان الأهلي قد حقق فوزا صعبا في اللحظات الأخيرة على حساب زد باستاد السلام بهدف أمس وفي نفس التوقيت أيضا حقق الزمالك الفوز على حساب الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.