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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن آخر تطورات مستقبل الدولي الأوروجوياني رونالد أراوخو مع النادي الكتالوني في الفترة القادمة.

تشافي يطلب من لابورتا تمديد عقد نجم برشلونة

وترغب العديد من الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسهم نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع رونالد أراوخو في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأكد المدرب تشافي في تصريحات صحفية له عن مستقبل أراوخو:" قلت دائمًا هو مهم للحاضر والمستقبل في برشلونة ولا أراه في مكان مختلف ويجب أن يبقى بنسبة 100%".

وقدم أراوخو أداء مميز جدا في انتصار النادي الكتالوني أمام نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ويواصل نادي برشلونة تحضيراته لمواجهة نظيره فريق قادش مساء غدا السبت في إطار مباريات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

