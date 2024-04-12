ما السر وراء التراجع التهديفي لـ بيلينجهام؟ أنشيلوتي يرد بقوة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن سر تراجع معدل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام التهديفي في آخر المباريات.

ما السر وراء التراجع التهديفي لـ بيلينجهام؟

وأكد كارلو أنشيلوتي قبل مواجهة مايوركا:" لقد تراجع معدل تسجيل بيلينجهام للأهداف، وهذا كان مفاجئًا، إنه يقوم بعمله، وهو أكثر من مجرد لاعب خط وسط".

وتابع مدرب النادي الملكي:" فيما يتعلق بكرة القدم فهو جيد جدًا، فهو لا يفتقر إلى أي شيء، فقط الأهداف، التي ستعود عاجلًا أم آجلًا".

ويواصل نادي ريال مدريد تحضيراته لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا مساء غدا السبت في إطار مباريات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ويعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 75 نقطة وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

