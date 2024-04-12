نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يفاجئ عشاق برشلونة بشأن الصفقة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز لمواجهة نظيره فريق قادش مساء غدا السبت، في الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتقام المباراة على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء غدا السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

وتحدث تشافي مدرب نادي برشلونة في تصريحات صحفية عن إمكانية مشاركة المدافع السنغالي ميكائيل فاي أمام قادش قائلا:" المدافع السنغالي جاهز، غدًا قد يكون يومًا عظيم بالنسبة له".

وأكد مدرب النادي الكتالوني في تصريحاته:" هناك لاعبون مستعدون جدًا، اللاماسيا دائمًا ما تعطي ثمارها وأراه مستعدًا للمشاركة".

وأوضحت تقارير صحفية في قت سابق أن الدولي السنغالي ميكائيل فاي يريد مغادرة نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة القادم إذا لم يتم تصعيده إلى الفريق الأول في الفترة المقبلة.

