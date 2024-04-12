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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق ريال مايوركا عصر غدا السبت في إطار مباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

موقف ثنائي ريال مدريد من المشاركة أمام مايوركا

ومن المقرر أن تقام المباراة عصر غدا السبت في الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة 31 من عمر الليجا الإسبانية.

ولم يشارك البرازيلي رودريجو في تدريبات نادي ريال مدريد اليوم الجمعة بسبب كدمة بسيطة، أما المدافع إيدير ميليتاو عائد من إصابة الرباط الصليبي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية له عن إمكانية مشاركتهم أمام قادش:" سيكون الفريق بأكمله متاحًا والأولوية حاليًا هي لمباراة الغد وليس لمباراة مانشستر".

وأتم مدرب نادي ريال مدريد تصريحاته:" لدينا الكثير على المحك، ولكن مثل جميع الفرق، نحن نحافظ على ثقتنا".

