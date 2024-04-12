انت الأن تتابع خبر الفيصلي يرسل لاعبه كحلان للعلاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر النادي الفيصلي الأردني، مساء الخميس، بيانًا بشأن لاعبه محمد كحلان.



وأوضح النادي الفيصلي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن كحلان يعاني من مشكلة صحية على مستوى القلب بعد إجراء الفحوصات اللازمة، مما أدى إلى ابتعاده عن التدريبات حتى إتمام عملية العلاج بشكل كامل.



وأشار البيان إلى أن محمد كحلان كان جزءًا من القائمة المستدعاة للمنتخب الأولمبي للمشاركة في النهائيات الآسيوية المقرر إقامتها في قطر منتصف الشهر المقبل.



وأوضح البيان: "بناءً على ذلك، قامت إدارة الفيصلي بالتواصل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لإرسال اللاعب اليوم إلى قطر لمتابعة حالته الصحية في مركز سبيتار الطبي".



وأضاف البيان: "في حال كانت حالة اللاعب الصحية طبيعية، فسيكون جزءًا من صفوف المنتخب الأولمبي الأردني، وإذا كانت الحالة عكس ذلك، سيخضع اللاعب لعملية قسطرة، وهي عملية بسيطة لن تعيقه من مواصلة مسيرته الكروية".



يُذكر أن الفيصلي قد تعاقد مع محمد كحلان لموسم ونصف قادماً من نادي الوحدات، حيث يُعتبر كحلان من اللاعبين الشباب الموهوبين في كرة القدم الأردنية، ومن العناصر الثابتة في المنتخب الأولمبي الأردني .