نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف رودريجو من خوض مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن موقف النجم البرازيلي رودريجو جوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني من خوض مباراة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موقف رودريجو من خوض مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي

وغاب النجم البرازيلي رودريجو جوس عن تدريبات نادي ريال مدريد اليوم الجمعة والموافق 12 من أبريل بسبب تعرضه لكدمة بسيطة.

وأكدت إذاعة راديو ماركا أن تواجد رودريجو أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة القادمة ليست خطيرة حيث أنه سيتمكن من المشاركة في اللقاء.

أما كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي أكد أن رودريجو سوف يتواجد بشكل طبيعي في مباراة الغد أمام ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني.

ويلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق مانشستر سيتي مساء يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.