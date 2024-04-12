مفاجأة.. نجم مانشستر سيتي جاهز لخوض مباراة الإياب أمام الريال

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة كبيرة بشأن جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي لخوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

نجم مانشستر سيتي جاهز لمواجهة الريال

ومن المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره فريق ريال مدريد مساء يوم الأربعاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب الظهير الأيمن كايل ووكر عن فريق مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن ووكر قريب جدا من التعافي بصورة كاملة من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة وغاب عن مباراة الذهاب.

وأوضح أنه من المتوقع أن يشارك كايل ووكر أمام نادي ريال مدريد في مباراة الإياب بصورة طبيعية بعد اقترابه من التعافي من الإصابة وذلك يوم الأربعاء القادم.