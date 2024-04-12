مطالب تشافي للإستمرار مع برشلونة في الموسم القادم

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن مطالب المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني للتراجع عن قراره بالرحيل نهاية الموسم والبقاء مع البارسا.

مطالب تشافي للإستمرار مع برشلونة

ويصر تشافي على قراره بمغادرة نادي برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي على الرغم من محاولات خوان لابورتا معه من أجل أن يستمر مع البارسا.

وأكدت وسائل إعلام كتالونية أن مطالب تشافي للبقاء مع البارسا تتلخص في مطلبين وهما عدم رحيل أي لاعب من لاعبي البارسا الأساسيين.

ويتلخص المطلب الثاني في ضم لاعب محور مميز في الميركاتو الصيفي مثل زوبيميندي أو كيميتش أو أونانا، وكذالك لاعب وسط وهو بيرناردو سيلفا.

ويرغب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في استمرار المدرب تشافي هيرنانديز حتى الموسم القادم وعدم رحيله حيث أنه يحاول إقناعه.