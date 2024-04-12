نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام القمة.. استبعاد معروف وإبراهيم نور الدين الأقرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جماهير الكرة المصرية للقاء هام يجمع بين الأهلي والزمالك، في واحدة من المباريات المؤجلة من منافسات العاشرة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

استبعاد معروف وإبراهيم نور الدين الأقرب

وتسيطر حالة من الحيرة لاختيار طاقم تحكيم المباراة والذي يقترب من إبراهيم نور الدين حسبما أعلن الإعلامي أحمد شوبير على صفحته الشخصية.

ويعاون نور الدين كلا من سامي هلهل مساعد أول وهاني عبد الفتاح مساعد ثان.

البداية كانت في استقرار لجنة الحكام على محمد معروف حكما للمباراة، إلا أنه عقب الأحداث الأخيرة في مباراة نهضة بركان وأبو سليم فضلت اللجنة إبعاده حفاظا عليه وعلى سير اللقاء دون أخطاء.

وخرج أيضا الثنائي الدولي أمين عمر والذي أدار مباراة الأهلي أمام زد، وأحمد الغندور لإدارته مباراة الزمالك والاتحاد.

ومازالت دائرة الترشيحات تدور حول إبراهيم نور الدين، محمد عادل، ومحمود البنا رغم أزمة مباراة الاهلي والبنك الأخيرة.

وحتى الان مازال إبراهيم نور الدين الاقرب للظهور حكما للساحة خاصة بعد إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الحالي ومحمد عادل بات الأقرب على تقنية الفيديو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتنطلق مباراة القمة الاثنين المقبل الموافق الخامس عشر من إبريل الحالي في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية