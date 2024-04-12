نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحديث عن مباراة القمة أمام الأهلي.. جلسة تجمع جوميز بعبدالواحد السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي على هامش مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتناقش المدير الفني مع مدير الكرة حول الترتيبات والاستعدادات الخاصة بمباراة القمة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.