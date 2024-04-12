عاجل.. قائمة ريال مدريد لمباراة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد قائمة مباراته القادمة أمام ريال مايوركا في إطار منافسات الدوري الإسباني، حيث يتوجب على الفريق الملكي تحقيق الفوز في هذه المواجهة للحفاظ على صدارته في الليجا.

قائمة ريال مدريد لمباراة ريال مايوركا

سيواجه ريال مدريد مضيفه ريال مايوركا في المباراة التي ستقام غدًا السبت، ضمن الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وفيما يلي قائمة الفريق المتوقعة لمباراة ريال مايوركا:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، ماريو دي لويس.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، روديجر، ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام، سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

ويستمر غياب الثنائي تيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب في الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة، في حين يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.