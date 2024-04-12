نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يوجه رسائل نارية للاعبي الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحرص المدير الفني على الإشادة بأداء اللاعبين في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية ومواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.



وشدد المدير الفني على أهمية مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، وطالب بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز في اللقاء، وأكد على أهمية المباراة في مشوار الزمالك للمنافسة على الدوري.



وقام المدير الفني بمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق المران استعدادًا للقاء القمة المرتقب.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.