عاجل.. عقوبة الزمالك بعد الانسحاب من بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - صرّح مصدر موثوق في الاتحاد المصري لكرة الطائرة بالتفاصيل المحددة للعقوبة التي ستفرض على نادي الزمالك بعد انسحابه من بطولة إفريقيا.

يُذكر أن بطولة إفريقيا للرجال ستقام في الفترة من 13 إلى 23 أبريل، بينما ستُقام بطولة السيدات في الفترة من 26 أبريل إلى 5 مايو.

عقوبة الزمالك بعد الانسحاب من بطولة إفريقيا

أعلن الزمالك انسحابه من البطولة القارية نظرًا لرفض الاتحاد الإفريقي قيد لاعبيه المحترفين، بما في ذلك اللاعب الصربي ميلان كاتيتش، في البطولة.

وقال المصدر: "سيتوجب على الزمالك دفع مبلغ 1000 دولار للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة كرسوم انسحاب من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري".

وأوضح المصدر: "لن يُطبق على الزمالك عقوبات أخرى وفقًا للائحة الإفريقية، التي تتضمن منع المشاركة لمدة موسمين ودفع غرامة مالية قدرها 3000 دولار".

وأكمل المصدر قائلًا: "تخفيف العقوبة جاء نتيجة لانسحاب الزمالك في الفترة المسموح بها للاعتذار عن المشاركة في البطولة".