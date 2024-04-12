هل يرحل؟.. ليفربول يترقب قرارًا عاجلًا من محمد صلاح

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أحمد جودة - القاهرة - تنتظر إدارة نادي ليفربول بفارغ الصبر قرارًا من النجم المصري محمد صلاح، وفقًا لتقارير صحفية نشرت اليوم الجمعة.

خلال الصيف الماضي، ظهرت شائعات قوية تفيد برغبة صلاح في مغادرة ليفربول، خاصة بعد محاولة الدوري السعودي جذبه.

ليفربول يترقب قرارًا عاجلًا من محمد صلاح

تحاول أندية مثل اتحاد جدة بكل جهدها ضم صلاح، لكن ليفربول رفض التفاوض على رحيله، وبالتالي فشلت الصفقة.

ومع ذلك، تجددت الشائعات حول مستقبل صلاح مع ليفربول، وتقول التقارير إن النادي يتوقع قرارًا سريعًا منه.

وتشير تقارير "givemesport" الإنجليزية إلى رغبة ليفربول في أن يقرر صلاح مصيره مبكرًا، حيث تسعى الإدارة لتحديد بديل مناسب في حالة رحيله. النادي يعاني أيضًا من عدم اليقين بسبب مستقبل المدرب يورجن كلوب.

وفي ظل اقتراب نهاية عقده الحالي، يعلم ليفربول وصلاح أن قيمته قد تراجعت مما قد يجعله أقل جاذبية للأندية المهتمة.

ورغم ذلك، فإن ليفربول لا يزال لديه موقف قوي في المفاوضات، خاصة مع اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد معه.