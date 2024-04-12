شيكابالا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - شارك محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة، التي أقيمت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان " شيكابالا" غاب عن مباراتي الزمالك أمام مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، والاتحاد السكندري في الدوري بسبب إصابته بنزلة برد قوية.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وكان فريق الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.