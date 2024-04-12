نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة أمام قادش في الدوري الإسباني 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة قادش، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني 2024.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش

يلتقى الفريق الكتالوني مع ضيفه قادش، مساء، غدًا، السبت الموافق 13 أبريل، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا الإسبانية، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، كريستنسن، ب أو كوبارسي، هيكتور فورت.

خط الوسط: جوندوجان، سيرجي روبرتو، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: جواو فيليكس، فيتور روكي، رافينيا "توريس".

ويحتل البلوجرانا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد قادش في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.