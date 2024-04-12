تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني 2024

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه التي ستخوض مواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسبني 2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

يلتقى الفريق الملكي مع مضيفه مايوركا، مساء، غدًاـ السبت الموافق 13 أبريل على ملعب " إيبيروستار" ضمن منافسات الجولة الـ31 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، روديجر، إيدير ميليتاو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا، كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 75 نقطة، بينما يتواجد ريال مايوركا في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.