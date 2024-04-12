تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لوتون تاون

يلتقى المان سيتي مع ضيفه لوتون تاون، عصر، غدًا، السبت الموافق 13 أبريل 2024 على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ33 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون

حراسة المرمى: أورتيجا.

فما يأتي في خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، أكانجي، جفارديول

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: ألفاريز، دوكو، هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 70 متخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن آرسنال وليفربول اللذان يحتلان صدارة البريميرليج سويًا.