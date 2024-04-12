نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي على أعتاب الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البلجيكي كيفين دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من الإنضمام إلى أحد الأندية الأربعة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الموسم المقبل.



وأشارت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية إلى أن مانشستر سيتي بدأ البحث بالفعل عن بديل للبلجيكي دي بروين تحسبًا لانضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.



وألمحت الصحيفة البريطانية أن دي بروين قد ينتقل إلى أحد الأندية الأربعة السعودية الكبرى وهم: الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وليس إلى القادسية.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن دي بروين يرتبط بعلاقةٍ رائعةٍ مع مايكل إيمينالو المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي والذي فاوضه للانضمام إلى الدوري السعودي ولم يُحَدَّد اسم النادي الذي سيتعاقد معه حتى الآن.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي حدد البرازيلي لوكاس باكيتا كبديل محتمل للبلجيكي دي بروين وتم تقديم عرض له تبلغ قيمته 70 مليون يورو في الصيف الماضي ولكنَّ المفاوضات تعطلت بسبب ادعاءات على باكيتا بدخوله في مراهناتٍ على مباريات كرة القدم في البرازيل.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن دي بروين الذي ارتبط اسمه سابقًا بالقادسية السعودي يرتبط بعقدٍ مستمر مع مانشستر سيتي لمدة موسمين قادمين أي ينتهي في يونيو 2026.