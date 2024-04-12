نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجأة بشان حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أفريقية عن التفاصيل الخاصة بحكم مباراة الأهلي ومازيمبي في اللقاء الأول من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 20 أبريل الحالي في مدينة لوبومباشي في الكونغو الديمقراطية.

حكم مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

ووفقًا لما ذكره موقع "أفريكان فوتبول"، فإن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي قررت تعيين الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها لقيادة هذه المباراة، حيث سيكون هو الحكم الرئيسي.

سيتولى باسيفيك إدارة المباراة بمساعدة الحكم الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس والحكم البنيني إريك ايمافو، بينما سيكون الحكم البنيني لويس ديجندو حكمًا رابعًا.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو، سيتولى الحكم الغاني دانييال لاريا مهمة الرصد والمراقبة من خلال غرفة تقنية الفيديو، والذي سبق له أن شغل هذا المنصب في مباراة إياب ربع نهائي البطولة بين صن داونز الجنوب أفريقي ويانج أفريكانز التنزاني، والتي شهدت جدلًا حول هدف تم احتسابه ليتم إلغاؤه بسبب تجاوز خط المرمى.

وتحديدًا لموعد المباراة، سيكون لقاء الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت المحلي للكونغو الديمقراطية في يوم السبت 20 أبريل، وستجرى المواجهة على أرضية ملعب مازيمبي في لوبومباشي.