منتخب مصر يفتتح مشواره بكأس أمم إفريقيا داخل الصالات برباعية أمام ليبيا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز المنتخب المصري لكرة الصالات بشكل ساحق على منتخب ليبيا، حيث سجل ثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الافتتاحي لهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تُقام حاليًا في المغرب.

منتخب مصر يتغلب على ليبيا

بقيادة المدير الفني جهاد عرفة، دخل المنتخب المصري المباراة بتشكيلة تضمت جمال عبد الناصر في مرمى الفريق، وعلاء عيسى، دونجا، عصام علاء، وخالد مارادونا، وعبد الرحمن عيد.

افتتح محمد كوكي التسجيل لصالح المنتخب المصري بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يضيف عصام علاء الهدف الثالث ويُتيح علاء عيسى الفرصة لإضافة الهدف الرابع في الشوط الثاني.

بهذا الانتصار، احتل المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة الثانية بثلاث نقاط، وينتظر مباراة موريتانيا وناميبيا لمعرفة المزيد عن ترتيب الفرق.

المباراة القادمة للمنتخب المصري ستكون ضد منتخب ناميبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات، ومن المقرر إقامتها في الساعة السادسة مساءً يوم الأحد المقبل على صالة المجموع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.