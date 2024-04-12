عاجل.. ضربة جديدة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك بقمة الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.

بيرسي تاو يغيب عن قمة الأهلي والزمالك

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك الغريم التقليدي، يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري.

وأصبحت فرص تواجد الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، في مباراة القمة ضعيفة للغاية، بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وجدد بيرسي تاو، شكواه من الإصابة في كاحل القدم والتي أبعدته خلال الفترة الماضية، حيث يخضع لكشف طبي جديد بالساعات المقبلة لحسم موقفه، إلا أن فرص تواجده أصبحت ضعيفة.

ويفقد الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، عدة عناصر أساسية خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات التي لحقت بهم، وهو ما يؤرق الجهاز الفني قبل المباراة المرتقبة.