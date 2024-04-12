نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي": لم نطلب إبعاد معروف عن إدارة مباراة القمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة مخاطبة اتحاد الكرة المصري، من أجل استبعاد محمد معروف الحكم الدولي، من إدارة مباراة الفريق ضد الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي ينفي رغبته في استبعاد معروف

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك الغريم التقليدي، يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر للدوري المصري.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية، عن طلب الإدارة الحمراء استبعاد معروف من إدارة القمة، بسبب أزمته في مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان بالكونفدرالية الأخيرة، وبالتالي سيفقد تركيزه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، ما تردد غير صحيح على الإطلاق، النادي لم يرسل أي خطابات أو اعتراضات على تواجد معروف، ولم يتم التطرق لهذا الأمر.

وتابع المصدر: "كيف سيتم الاعتراض على وجود حكم دون الإعلان عنه بشكل رسمي، ونلتزم بقرار الاتحاد في تعيين الحكم المناسب، وسيكون تركيزنا داخل الملعب فقط، من أجل تحقيق الفوز وهناك تفاؤل بالفوز".