نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل...تعرف علي جاهزية مروان عطية لخوض مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها مروان عطية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معاناة اللاعب مع الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية

وقد تعرض مروان عطية للإصابة خلال مباراة الأهلي وزد، التي أقيمت أمس الخميس في بطولة الدوري، والتي لم يستطع على أثرها استكمال المباراة، ليشارك محمد مجدي «أفشة» بدلًا منه.

وبذلك أصبح مروان عطية، جاهزًا

لخوض مباراة الدربي أمام نادي الزمالك، حيث سيجري اللاعب تدريبات تقوية خلال الساعات المقبلة، وقرار مشاركته في المباراة من عدمه سيعود إلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وقد كان الأهلي قد حقق الفوز على زد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.