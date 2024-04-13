الشمس يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الشمس فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في إطار منافسات كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات، احتضنت صالة اتحاد الشرطة بالدراسة هذا اللقاء المثير، حيث شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين.

الشمس يهزم الزمالك ويتأهل لنهائي كأس مصر

بعد مجهود كبير وأداء متميز، تمكن فريق الشمس من الفوز بالمباراة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، مما جعله يتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة المحلية. من المتوقع أن تشهد المباراة النهائية استمرارية المنافسة الشرسة والإثارة بين الفرق.

من جهة أخرى، يُشار إلى أن البطولة ستختتم غدًا بإقامة مباراتي تحديد البطل والمركزين الثالث والرابع، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا دون حضور جماهيري، حفاظًا على سلامة الجميع.

هذا الفوز يضع الشمس في الموقع المثالي للمنافسة على اللقب النهائي، حيث ينتظرهم الفائز من مواجهة الأهلي ووادي دجلة في المباراة النصف النهائية الثانية.

من جانب آخر، تتواصل منافسات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر أن تُقام المباراة النهائية في 27 و28 أبريل الجاري، وسط غياب تام للجمهور، وسيتنافس في هذه البطولة كل من الأهلي والزمالك وبتروجيت وطلائع الجيش بعد تأهلهم إلى الدور نصف النهائي.