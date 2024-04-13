نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريسبو يُعلن جاهزية نجم العين لمواجهة الهلال في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المدير الفني الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، عن ثقته الكبيرة في لاعبيه بنادي العين الإماراتي قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السعودي في إطار منافسات دوري أبطال آسيا، مؤكدًا على عودة اللاعبين المصابين والتي تُمثل دفعة معنوية هائلة للفريق.

وصرح كريسبو قائلًا: "سفيان رحيمي في كامل استعداده للقاء الهلال، وهو من بين الأوائل الذين سيشاركون، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض غمار نصف نهائي البطولة الآسيوية".

موعد مباراة الهلال والعين

يتأهب الفريق الأزرق للقاء العين في مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد، في مباراة حاسمة ضمن جولة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، وستُقام المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب الهلال في الدوري

يتصدر الهلال ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 77 نقطة، وذلك بعد أن حقق الفريق 25 انتصارًا وتعادلين دون أي هزيمة حتى اللحظة.

ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد حصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الرابعة في تاريخ النادي، إثر فوزه المُقنع على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، حيث أحرز سالم الدوسري ومالكوم الأهداف، بينما سجل عبدالرزاق حمدلله هدف الاتحاد الوحيد.