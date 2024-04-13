الأهلي يهزم وادي دجلة ويضرب موعدًا مع الشمس في نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

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أحمد جودة - القاهرة - أحرز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا يؤهله إلى المباراة النهائية في بطولة كأس مصر للموسم المحلي 2023/2024، حيث التقى الأهلي مع فريق وادي دجلة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة في إطار دور نصف النهائي.

الأهلي يهزم وادي دجلة ويتأهل إلى نهائي كأس مصر لسيدات الطائرة

وتميزت اللقاءات بأداء قوي وسيطرة واضحة من جانب الأهلي، حيث تمكن من الفوز في الأشواط الثلاثة بنتائج قاطعة؛ حيث انتهت الأشواط الأول والثاني بنتيجة 25/14 و25/12 على التوالي، بينما كانت النتيجة أقرب في الشوط الثالث بنتيجة 25/23.

وبهذا الفوز الباهر، يتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية لمواجهة الشمس، الفريق الذي نجح أيضًا في التأهل بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 3/2.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين الأهلي والشمس غدًا السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً، على نفس صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، وستسبق هذه المباراة مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الزمالك ووادي دجلة في الساعة السادسة مساءً في نفس الصالة.

يُشار إلى أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة في الموسم السابق، وهو من بين الفرق المتنافسة في المباراة على المركزين الثالث والرابع.