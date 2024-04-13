نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العربي بطلا لكأس السوبر القطري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق العربي القطري من تحقيق لقب كأس السوبر القطري الإماراتي في المباراة التي أقيمت باستاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة بفوزه على الشارقة الإماراتي بهدف الدولي التونسي يوسف المساكني.

هدف اللقاء سجله الدولي التونسي يوسف المساكني في الشوط الثاني للمباراة عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء بعدما إنفرد بمرمى الشارقة ليضع الكرة بطريقة استعراضية رائعة لتمر أعلى حارس الشارقة إلى داخل الشباك.

جدير بالذكر أن بطولة السوبر القطري الإماراتي هى بطولة مستحدثة بعد توقيع إتفاقية توأمة بين الاتحادين القطري والإماراتي لكرة القدم والتي تجمع بين بطلي كأس أمير قطر وكأس رئيس دولة الإمارات.

وتستضيف الإمارات غدا السبت مواجهة شباب الأهلي دبي بطل الدوري الإماراتي وضيفه الدحيل القطري بطل النسخة الأخيرة من دوري نجوم قطر في مباراة كأس السوبر الإماراتي القطري.