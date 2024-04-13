فيديو.. رد فعل مؤثر لـ رودريجو مونيز بعد مفاجئته بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أُعلن الفائز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لشهر مارس من قِبل رابطة البريميرليج، حيث شهدت المنافسة بين عدد من النجوم المتألقين في الميدان، كانت القائمة المرشحة تضمَّ أسماءً بارزة مثل أليكسيس ماك أليستر من ليفربول، وسون هيونج مين من توتنهام، وبن وايت من آرسنال، بالإضافة إلى كول بالمر من تشيلسي.

رد فعل مؤثر لـ رودريجو مونيز بعد مفاجئته بجائزة لاعب الشهر

وكذلك، شملت القائمة أيضًا الثلاثي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، وروميرو مونيز من فولهام، وأنطوان سيمينو مهاجم بورنموث.

وتوَّج روميرو مونيز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر مارس، وقد تم تكريمه خلال مقابلةٍ تلفزيونية قام بها زميليه في فريق فولهام، أندريس بيريرا وويليان، حيث قدَّما له الجائزة.

وأظهر مونيز تأثرًا شديدًا عند تسلمه الجائزة، حيث عبر عن فرحته بالفوز بها وأشار إلى أنه سيبكي من الفرحة، وبالفعل انتابته الدموع على المسرح بمجرد تسلمه الجائزة.

وقد كانت إسهامات مونيز البالغ من العمر 22 عامًا في فريق فولهام مُلفتة للنظر خلال شهر مارس، حيث ساهم في فوز فريقه بثلاثة أهداف متميزة، بما في ذلك هدف رائع في مباراة فوز الفريق على برايتون بنتيجة 3-0، وتألقه في مباراة فوز الفريق على توتنهام بهدفين نظيفين، بالإضافة إلى هدف مذهل في الوقت القاتل في مباراة التعادل مع شيفيلد يونايتد.