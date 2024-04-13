نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي الدوري الإنجليزي لافتتاح الجولة الثالثة والثلاثين من عمر المسابقة والتي تشهد مباريات مثيرة.

وتنطلق اليوم خمس مباريات أبرزهم مباراة مانشستر سيتي أمام لوتو تاون والتي يسعى فيها أصحاب القمصان السماوية لمواصلة المنافسة على اللقب.

موعد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات الدوري الإنجليزي والذي جاءت كالاتي:

نيوكاسل وتوتنهام

تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية

نوتنجهام فورست وولفرهامبتون،

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مانشستر سيتي ولوتون تاون

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بيرنلي وبرايتون

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بورنموث ومانشستر يونايتد

تنطلق المباراة غي تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الانجليزي

تنقل المباريات عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط.