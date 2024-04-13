نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي بوروسيا مونشنجلادباخ لمباراة مهمة ومرتقبة أمام نظيره بوروسيا دورتموند وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الألماني.

ويدخل بروسيا مونشنجلادباخ المباراة محتلا المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، حصدهم من 28 مباراة حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 10 مباريات وهزم في 11 مباراة.

أما على الجانب الاخر فاحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 53 نقطة، حصدهم من 28 مباراة حقق الفوز في خمسة عشر مباراة، وتعادل في 8 مباريات وهزم في 5 مباريات.

موعد مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام بوروسيا دورتموند

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بروسيا مونشنجلادباخ أمام بوروسيا درتموند

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة الدوري الألماني في الشرق الأوسط.