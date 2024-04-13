نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يقطع الطريق علي مانشستر سيتي للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل باريس سان جيرمان الفرنسي على خط التعاقد مع جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ، في الميركاتو الصيفي القادم، في محاولة لقطع الطريق على مانشستر سيتي.

وحسب صحيفة "إندبندنت"، فإن سيتي مهتم بالتعاقد مع موسيالا (21 عامًا) الذي يمتد عقده مع الفريق الألماني حتى 2026، ولا يوجد مؤشر على رغبة اللاعب في تجديده.

أضافت الصحيفة إن موسيالا واحد من ثلاثة لاعبين سيحاول السيتي تعزيز خط وسطه بأحدهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وإلى جواره يتواجد لاعب وست هام لوكاس باكيتا، ومايكل أوليس من كريستال بالاس.

باريس سان جيرمان ينوي هو الآخر إضافة وجه جديد إلى خط وسطه، ويعد موسيالا مرشحًا بارزًا مع البرازيلي برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد.

الأزمة أمام الفريق الفرنسي تتمثل في حجم الإنفاق خلال الميركاتو الصيفي حيث ينوي النادي أيضًا تعزيز هجومه لتعويض رحيل كيليان مبابي، ويتردد أنه يقترب بقوة من فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، بالإضافة إلى رغبته في تعزيز مركز قلب الدفاع.

وقد يعجز سان جيرمان، في حال التعاقد مع أوسيمين، عن منافسة سيتي على صفقة موسيالا.