عاجل... رقم قياسي جدبد يقترب من صلاح في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يلتقي ليفربول وكريستال بالاس بعد غد الأحد في ملعب أنفيلد.

ويحتاج قائد منتخب مصر إلى تمريرة حاسمة واحدة أمام بالاس ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف على الأقل بجانب 10 تمريرات أو أكثر في ثلاثة مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الموسم الجاري أحرز صلاح 17 هدفًا في الدوري بجانب 9 تمريرات حاسمة، وبشكل عام سجل 23 هدفًا بجانب 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات.

ويملك صلاح ذكريات جيدة أمام بالاس، حيث ساهم في 13 هدفًا خلال 11 مواجهة، بواقع 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة.

وعلى الأرجح سيعود صلاح للتشكيلة الأساسية للمدرب يورغن كلوب بعد مشاركته بديلًا في الهزيمة المدوية 3-0 أمام أتالانتا الإيطالي بملعب أنفيلد في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمس الخميس.

ومنذ تعافيه من إصابة عضلية، أحرز صلاح 4 أهداف في 8 مباريات مع ليفربول، وهز شباك مانشستر يونايتد من ركلة جزاء في أولد ترافورد بالجولة الماضية.

ويحتل صلاح (31 عامًا) المركز الثالث حاليًا في ترتيب هدافي الدوري بفارق هدفين عن إرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي وهدف واحد خلف أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا.

وفي الموسم الأخير لكلوب يتمسك ليفربول بالأمل في استعادة لقب الدوري، بعد اقتراب خروجه من الدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف أرسنال المتصدر، بينما يتقدم بنقطة واحدة على مانشستر سيتي حامل اللقب قبل آخر سبع مباريات بالمسابقة.