نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي غير قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المدرب الإيطالي المخضرم أريغو ساكي، إن تتويج إنتر ميلان المرتقب بلقب الدوري الإيطالي لن يكون قانونيًا، بسبب حجم الديون التي يعاني منها الفريق.

وبات إنتر على وشك حسم لقب الكالتشيو، حيث يبتعد بفارق 14 نقطة عن أقرب منافسيه ميلان قبل 7 جولات من النهاية.

قال ساكي في تصريحات لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، يوم الجمعة: "إذا فاز إنتر باللقب مع كل هذه الديون، فهذا غش. هل الإنتر يغش؟ نعم".

ساكي يعد من المدربين البارزين في تاريخ ميلان. وأشرف على تدريب الروسونيري مرتين، الأولى بين عامي 1987 و1991، والثانية موسم 1996-1997.

ديون متراكمة



وفقًا لتقارير صحفية فإن إنتر، الذي بات على أعتاب التتويج بلقبه رقم 20 في الدوري، يعاني من الإفلاس. وبلغت ديون النادي في وقت سابق 828 مليون يورو.

إحدى الجمعيات المناصرة ليوفنتوس، ولديها فريق قانوني يضم العديد من المحامين، أجرت تحقيقًا مُفصلًا للوقوف على الوضع المالي للنيراتسوري.

وخلص التحقيق إلى أن إنتر ميلان لم يستوفِ الشروط المالية التي تُمكنه من تسجيل الفريق في مسابقة الدوري. في الوقت نفسه حرم الاتحاد الإيطالي فرقًا مثل ريجينا وسيينا من التسجيل في دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة على الترتيب، بسبب الديون.

التحقيق نفسه أشار إلى أن إنتر لا يلبي مطالب اللعب النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وقال إن النادي مطالب بسداد 368 مليون يورو قيمة الديون المتراكمة عليه حاليًا.