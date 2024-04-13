نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجميع المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل.

نستعرض أبرز اللاعبين المصابين في فريق الزمالك قبل مباراته أمام الأهلي في مساء الإثنين المقبل، والمؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.

أبرز اللاعبين المصابين في الزمالك قبل مواجهة الأهلي:

- يعاني محمد صبحي من إصابة في العضلة الضامة.

- يعاني محمد أشرف روقا من إصابة في الخلفية.

- أجرى يوسف إبراهيم أوباما جراحة في الفك.

- يعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة منذ شهر، وسيتم تحديد مدى جاهزيته خلال المران التالي للفريق قبل مواجهة الأهلي.

وتأكد غياب كل من محمد عبد الشافي ومحمود الونش بسبب الإصابة وإجرائهما عملية الرباط الصليبي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري



ستقام المباراة بين النادي الأهلي والزمالك في السابعة مساءً يوم الإثنين المقبل الموافق 15 أبريل الحالي، وهي مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز.