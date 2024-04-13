نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هاني حتحوت ينتقل لقنوات اوت تايم بديلًا لابراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة أن هاني حتحوت سيكون بديلا لابراهيم فايق في مجموعة قنوات اون تايم سبورت.

هاني حتحوت بديلًا لابراهيم فايق في اون تايم سبورت

وسبق وأن شهدت الفترة الأخيرة خروج ابراهيم فايق للاعلان عن رحيله وانتهاء فترة تقديمه لبرنامج جمهور التالته الذي كان يذاع عبر فضائية أون تايم سبورت.

وارتبط الجمهور بالبرنامج بفضل الاخبار الشيقة التي كان يقدمها بجانب الفقرات المتنوعة به حيث تبنى فكرة معلوماتي من تقديم الثلاثي ريهام حمدي واحمد عبد الباسط واحمد شوقي.

في الوقت الذي كان يقدم بعض الافكار والخطط التحليلية مع ملوك التحليل الثنائي احمد عز وتامر بدوي.

وسيكون حتحوت خلال الفترة القادمة بديلًا لابراهيم فايق حيث سيرحل عن قناة صدى البلد التي سبق وأن قدم فيها برنامج الماتش خلال الفترات الماضية.