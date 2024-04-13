مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم اليوم السبت الموافق 13-4-2024 مواجهات هامة ومرتقبة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت، في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لها.

- مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق ليتشي نظيره امبولي على ملعب استاد فيا ديل ماري، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ويحل العملاق الإيطالي يوفنتوس، ضيفا على نظيره تورينو، اليوم السبت، على ملعب استاد تورينو الأولمبي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

فيما يستضيف بولونيا نظيره مونيا، على ملعب استاد ريناتو دالارا، وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت أبو ظبي.

- القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت 13-4-2024

تذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، حيث تمتلك حقوق بث الكالتشيو.

وحصلت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، على حقوق بث الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط لمدة ثلاث سنوات، ويسبق إذاعة المباريات استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الإعلام والتحليل الرياضي.

تورينو × يوفنتوس - 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - AD sports premium 1

ليتشي × امبولي- 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - AD sports premium 1

بولونيا × مونزا - 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة - AD sports premium 1

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم السبت 13-4-2024

وينفرد فريق إنتر ميلان بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 82 نقطة، حققها الفريق من الفوز في 26 مباراة، والتعادل في 4 مباريات، فيما نال الهزيمة خلال مباراة وحيدة.

ويحتل فريق ميلان المركز الثاني، بفارق كبير عن المتصدر، برصيد 68 نقطة، فيما يحتل فريق يوفنتوس المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

حقق فريق لاتسيو الفوز على حساب نظيره ساليرنتانيا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد تورينو الأولمبي، أمس الجمعة، في افتتاحية منافسات الجولة 32 بالدوري الإيطالي.

وتستكمل منافسات الجولة يومي الأحد والجمعة وتشهد مواجهات نارية.

نابولي × فروزينوني - الأحد 14 أبريل - 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة - ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ساسولو × ميلان - الأحد 14 أبريل - 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة - ملعب سيتا ريل تريكولور.

أودينيزي × روما - الأحد 14 أبريل - 6:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب بلونيرجي.

انتر ميلان × كالياري - الأحد 14 أبريل - 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب جوزيبي مياتزا.

فيورنتينا × جنوى - الإثنين 15 أبريل - 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب أرتيميو فرانكي.

أتالانتا × هيلاس فيرونا - الإثنين 15 أبريل - 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب جويس.

