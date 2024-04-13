مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم السبت الموافق 13-4-2024 مواجهات نارية ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإسباني

يشهد الدوري الإسباني اليوم السبت مواجهات هامة ونارية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون في الليغا، وتستعرض السطور التالية مواعيد مباريات اليوم السبت.

ويستضيف أتليتكو مدريد نظيره جيرونا، على ملعب استاد متروبوليتانو، في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

فيما يستضيف فريق رايو فاييكانو نظيره خيتافي، على ملعب استاد فاييكاس، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والربع بتوقيت أبو ظبي.

فيما يحل العملاق الإسباني ريال مدريد، ضيفا ثقيلا على نظيره ريال مايوركا، على ملعب استاد مالوركا، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة برشلونة الذي يحل ضيفا على نظيره قادش على ملعب استاد رامون دي كارنازا، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- القنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 13-4-2024 في الدوري الإسباني

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري الاسباني، ويسبق المباريات ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الإعلام والتحليل الرياضي.

أتلتيكو مدريد x جيرونا - 2:00 عصرا بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 3.

رايو فاليكانو x خيتافي - 4:15 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 3.

ريال مايوركا x ريال مدريد - 06:30 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 3.

قاديش x برشلونة - 9:00 مساء بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 3.

- مواعيد مباريات الجولة 31 في الدوري الإسباني

انطلقت مباريات الجولة الحادية والثلاثون، من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز أمس الجمعة، حيث فاز ريال بيتيس على نظيره سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

وتستكمل مباريات الجولة عقب مباريات اليوم، يومي الأحد والاثنين وتشهد مواجهات قوية تستعرضها السطور التالية.

لاس بالماس × إشبيلية - الأحد 14 أبريل - 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة - ملعب جران كناريا.

غرناطة × ألافيس - الأحد 14 أبريل - 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة - ملعب نويفو لوس كارمينيس.

اتلتيك بلباو × فياريال - الأحد 14 أبريل - 6:30 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب سان ماميس.

ريال سوسيداد × ألميريا - الأحد 14 أبريل - 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب انويتا.

أوساسونا × فالنسيا - الإثنين 15 أبريل - 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة - ملعب السادار.

