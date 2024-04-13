نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على خصمه ريال مايوركا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني، مساء اليوم السبت.

تأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا، موسم 2023/24، على ملعب "إيبيروستار".

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، في الوقت الحالي، برصيد 75 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني



حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فاسكيز، ميليتاو، ناتشو، فيران جراسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني، لوكا مودريتش.

خط الوسط الهجومي: جود بيلينجهام.



خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.