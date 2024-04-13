نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني.. والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ريال مدريد، مساء اليوم السبت، مع خصمه ريال مايوركا في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "إيبيروستار" مباراة الفريقين في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الليجا، موسم 2023/24.

كانت مباراة الدور الأول بين الفريقين هذا الموسم على ملعب "سانتياجو برنابيو" قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون رد.

ويحتل ريال مدريد حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 75 نقطة، في حين أن ريال مايوركا لديه 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

موعد مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني

سيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة اليوم.