جوارديولا يصرح: نخوض أحد أصعب مواسمنا

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أحمد جودة - القاهرة - رد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على منتقدي النجم إيرلينج هالاند بسبب تراجع أدائه في الموسم الحالي.



سجل هالاند 30 هدفًا مع مانشستر سيتي هذ الموسم في مختلف المسابقات، ولكنه لم يزر الشباك إلا مرة في آخر 5 مباريات.

وتعرض النرويجي للانتقادات في الموسم الحالي، ولكن جوارديولا لا يتفق مع أولئك، حسبما صرّح.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية: "هل أنا سعيد بمساهمات هالاند؟ كثيرًا، إنه يساعدنا على توفير المزيد من المساحات في المناطق وكانت مساهمته استثنائية منذ يوم وصوله الموسم الماضي".

وأضاف: "نحن مشابهون تمامًا للموسم الماضي، سجلنا 11 هدفًا في آخر ثلاث مباريات، ولقد ساعدنا هالاند في تسجيل بعضهم من خلال خلق الكثير من المساحات للآخرين لتسجيل الأهداف".

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وواصل: "لقد رأيت على وجهه، فيما قاله معنا، بعد مباراة ريال مدريد في غرفة خلع الملابس، أنه كان سعيدًا للغاية، لقد كانت نتيجة جيدة، دعونا نرى ما سيحدث يوم الأربعاء المقبل، الآن الهدف هو لوتون".



وأردف: "نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، يقول الناس إننا سنفوز، الأمر لا يسير هكذا، ولكننا نعرف ما يتعين علينا القيام به، اللاعبون سيكونون جاهزينن ليس هناك شك في ذلك، نحن نعرف ما نلعب من أجله".

واختتم: "يعرف اللاعبون مدى صعوبة الأمر هذا الموسم (تحقيق الثلاثية) لأسباب عديدة، ربما يكون أحد أصعب المواسم التي واجهناها بالتأكيد، نحن نعلم تمامًا مدى صعوبة الأمر في العديد من اللحظات هذا الموسم وكنا لا نزال هناك، أعلم أن اللاعبين سيكونون جاهزين".