نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الثانية.. ثلاثة حكام على تقنية الفيديو في القمة المرتقبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد جماهير الكرة المصرية للقاء هام يجمع بين الأهلي والزمالك، في واحدة من المباريات المؤجلة من منافسات العاشرة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".



وبدأت ملامح طاقم حكام المباراة بالظهور وذلك بعد الاستقرار على إبراهيم نور الدين لقيادة المباراة حكما للساحة ومحمد عادل لتقنية الفيديو.

3 حكام لتقنية الفيديو

وكشف الإعلامي محمد سعيد عن أنباء لتعيين ثلاثي تحكيمي في تقنية الفيديو بدلا من الاكتفاء بالثنائي والذي يقوده محمد عادل.

وجاءت الأسماء الثلاثي المتواجد في الفيديو، محمد عادل حكما الفيديو وعاطف حسين حكم مساعد أول، محمود ابوالرجال حكم مساعد ثان.

وسبق الاستعانة بثلاثي في تقنية الفيديو وذلك في القمة الماضية والتي انتهت بفوز الاهلي برباعية مقابل هدف الموسم الماضي.

موعد مباراة القمة

تنطلق صافرة مباراة القمة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ويستقبل استاد القاهرة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط.